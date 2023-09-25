大陸浙江一名女子日前在自家陽台準備洗衣服時，發現一隻「不速之客」擅闖民宅，一隻體型嬌小的鱷魚藏身在水池內，周遭一有動靜牠就激動地張大嘴巴，做出威嚇的架式，不過仍敵不過人類，最終被女子裝進塑膠桶中，交由當地相關單位處置。影片曝光後引發熱議，網友們一看鱷魚的體型全都笑了出來，直言一點威嚇力都沒有。

根據《陝視新聞》報導，浙江麗水一名黃女士日前在家吃完飯，準備到陽台洗衣服時，意外在水槽裡面發現一隻體型嬌小的鱷魚，不過牠的個性十分凶猛，一有動靜就會張大嘴巴、擺出威嚇的架式，不過黃女士並不害怕，借助工具把小鱷魚關到一個塑膠桶內，並通報相關單位前來處理，經過調查才發現，這隻小鱷魚是從鄰居家偷溜過來「作客」的。

新聞曝光後引起熱議，網友紛紛留言，「還以為多大，一看影片，這不就是蜥蜴嗎？」、「真的很凶猛，嘴張得可大了」、「別看不起牠，咬一口肯定會掉點皮呀！」、「就這小短腿，怎麼爬過來的」、「剛看完4公尺鱷魚吃人的新聞，再看這個已經沒什麼感覺了」、「養了鱷魚又看不住牠就別養了吧」。

無獨有偶，陝西安康一名村民的家中在今年7月也曾有小鱷魚闖入，牠的身長大約和一根筷子差不多，村民媽媽打算拿炭夾抓起來，帶出去放生，未料小鱷魚的脾氣很大，看到炭夾靠近就張嘴猛咬，村民一家十分無奈，只能報警求助，警方到場抓獲鱷魚後，將牠交給安康市水生野生動物救助中心處理。