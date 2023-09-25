看過武俠電影的人對於「螳螂拳」肯定不陌生，快狠準的攻勢和刁鑽的手法，往往一出手，對方非死即傷。事實上，螳螂捕食獵物時也相當凌厲，不只會吃昆蟲，就連小蛇也是牠們的盤中飧，殘忍的進食過程堪比凌遲。

綜合外媒報導，螳螂是肉食性昆蟲，並以狩獵能力聞名，能捕食各種昆蟲和小動物，其鐮刀狀的前肢強而有力，是攻擊獵物及自衛的主要武器，猶如昆蟲界的剪刀手愛德華，加上出擊速度驚人，讓獵物防不慎防。

影片中可見，一條小蛇正沿著木頭前行，雖然試圖繞過螳螂，但下秒立即遭到鎖定，螳螂使用強而有力的前肢固定蛇身，儘管小蛇不斷盤旋掙扎，依然逃不出螳螂的手掌心，只能任憑螳螂生吞活剝。

除此之外，螳螂還會獵食青蛙、蜥蜴、老鼠、小鳥等，國外動物學家就曾聯手蒐集螳螂捕鳥的記錄，並加以檢視分析，發現當小鳥飛到螳螂的攻擊範圍內，螳螂就會迅速以前肢攻擊，並用另外4隻腳捉住獵物，接著通過其眼睛進入顱腔，吸食小鳥的腦組織。德國法蘭克福大學生態學家梅布斯（Dietrich Mebs）則說，螳螂會抓著獵物，在牠們還活著的時候，慢慢地進食，直到東西都被吃光。