大猩猩雖然給人健壯勇猛的形象，但其實牠們也有害怕的東西。近日英國一名女子到動物園遊玩，卻突然下起傾盆大雨，隨後她就看見2隻大猩猩從眼前迅速跑過，其中一隻頭上還披著咖啡色夾克，接著進入室內休息區躲雨，影片在網路上曝光後引發熱議，大家都被大猩猩人性化的反應逗笑了。

根據《每日郵報》報導，英國一名女遊客近日到倫敦動物園（London Zoo）遊玩，逛到大猩猩展示區域時突然下起了傾盆大雨，沒想到竟意外拍到逗趣的一幕，從畫面中可以看到，一隻大猩猩用左手遮住頭部，右手捧著一個綠色蔬菜，急速狂奔到室內休息區，隨後又有一隻大猩猩出現，頭上居然披著一件咖啡色夾克，同樣朝著室內休息區跑去。

這名女遊客見狀忍不住大笑，並將這段影片分享到TikTok，吸引大批網友關注，發布才短短2天就累積超過5300萬觀看次數，大家紛紛笑說，「天哪！我笑到淚流滿面」、「看起來像是我去把頭髮燙直以後遇到雨天的樣子」、「我要笑死，牠是從哪裡拿到那件夾克的」、「我媽曬完衣服後突然下雨的樣子」、「這證明人類和猩猩果然是『近親』」、「太可愛了，牠們的行為和人類也太像了」。

過去南美洲國家哥倫比亞的河堤動物園（Riverbanks Zoo and Garden）也曾拍攝到大猩猩躲雨的畫面，只見一群大猩猩躲在小角落裡避雨，為了回到室內營地只能緊貼著牆壁行走，其中最壯碩的一隻大猩猩在不小心淋到雨時還露出驚恐表情，逗趣的反應讓眾人都笑翻了。