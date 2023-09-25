古代官場如同現代職場有許多「眉角」，身為官員就算保持清廉、能幹，也可能因為功高震主而惹皇帝不開心，最終面臨死亡的下場。漢朝初年的丞相蕭何因為為官清廉又能幹，時常遭漢高祖劉邦猜忌，於是他想出了3個方法應對，首先將所有男性親人送去參軍，再將自身財產捐為軍餉，最後「自潑髒水」成為貪官，以此消除皇帝的戒心。

河南大學文學院教授王立群指出，蕭何曾兩次受到劉邦猜忌，所幸他手下有一批極具智謀的人才，每當蕭何還未發覺被劉邦猜忌時，手下就會給予提醒，一再經過提點，蕭何明白了官場上存在潛規則，於是想出3種應對措施。第一是讓兒子、孫子、兄弟等家族成員全部參軍，成為國家的人質。

第二是以家財佐軍資，把財產分出一半捐給國家做軍餉（音同享）；第三則是自毀英明、把名聲搞臭，有人告訴蕭何，越是清廉的人皇帝越不放心，身上必須要有一些汙點，蕭何無奈之下，只好強買民田幾千萬畝，讓關中老百姓怨聲載道，《史記》中記載，當蕭何做完一系列壞事後「上乃大悅」，劉邦對此相當滿意。

因為蕭何是個清官又十分能幹，在老百姓之間具有很高的威信，所以劉邦始終無法放心，當蕭何開始變得貪婪、搶奪老百姓土地時，名聲也跟著一落千丈，劉邦才終於安心。王立群表示，從蕭何的例子可以看出，功高震主不一定必死，只要能憑藉政治智慧和皇帝周旋，也能逃脫死亡的結局。