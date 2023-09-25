大陸四川一名10歲男童和父母到河邊玩耍時，竟在河床上發現類似蜥蜴類生物腳印的凸起物，於是急忙通知相關單位，專家學者前往現場探查時，確認這些凸起就是恐龍足跡化石，包含了3種不同尺寸的馳龍，以及一種全球罕見的蜥腳類恐龍幻跡。

根據《封面新聞》報導，四川省瀘州市古藺縣一名10歲男童和父母到河邊玩耍時，無意間發現河床上有一些凸起像是蜥蜴類生物的腳印，幾天後大陸中國地質大學副教授邢立達聯合專家學者前往現場探勘，在男童的帶領下來到一處名為「雷背」的地方，並確認紅砂岩石的凸起就是恐龍足跡化石。

岩石上小的凸起長約10公分左右，大一些的長約15公分，最大的凸起則有40公分左右，比一個成年人26公分的鞋子還要大一倍，邢立達興奮表示，「這是大馳龍和小馳龍一起踩出來的印跡。」在這些印跡中包含了3種不同尺寸的馳龍，還有一種非常特殊的蜥腳類恐龍幻跡，呈石頭開花狀，「這在世界上都是很罕見的。」恐龍行走時，除了在地表踩下足跡外，下面一層的泥土中也會留下印跡，這種印跡稱作「幻跡」。

邢立達指出，由馳龍和蜥腳類恐龍留下的遺跡，將為這個地方的古環境、古生態以及恐龍時代的動物群構成提供重要線索，「瀘州在整個四川盆地有一個極具代表性的特徵，就是白堊紀（距今約1億4550萬年前至6550萬年前）的恐龍足跡非常發達，它跟自貢市的侏羅紀（距今約約2億零130萬年前到1億4500萬年前）恐龍化石群一樣都非常重要。」