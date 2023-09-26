大陸貴州一名網友目擊一隻成年猴子不斷拽著小猴，本以為是母猴正在管教孩子，不料下秒情況突然反轉，這才意識到眼前上演的是一齣猴版誘拐案。影片曝光後隨即掀起熱議，更有知情人士曝光背後恐怖真相。

根據網路上瘋傳的影片顯示，當時原PO在一處風景區看見兩隻猴子上演拉鋸戰，只見小猴死命攀在樹枝上，一旁的成年猴子不斷拉扯牠的身體，想將其拽走，但小猴不肯就範。

原PO原以為是小猴貪玩不想回家，母猴正在管教孩子，不料拉扯到一半，成年猴子突然心虛地停下動作，下秒從地面竄出另一隻體型更大的猴子，成年猴一看到對方出現立刻放開小猴落荒而逃，小猴則火速投入巨猴的懷抱中，並被小心翼翼地抱下石階。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「披著猴皮的人口販子」、「小猴好機靈，這麼小就知道不能跟陌生猴走」、「還好猴媽媽及時趕到」。也有知情網友指出，有些母猴會搶別人的孩子來養，但本身沒有奶水，最終導致小猴死亡；或是對小猴動粗凌虐，即便死了還會將屍體帶在身邊，藉此騙取人類同情心獲得食物，「類似人口販子將幼童弄到殘廢，再逼孩子去乞討」。