印度馬哈拉什特拉邦近日發生一起離譜事件，一名54歲男子因為不滿車燈太過刺眼，和員警發生爭執，不料員警竟惱羞成怒，狠甩他一記耳光，導致男子傷重身亡，釀禍員警被依殺人罪嫌立案調查。

綜合印媒報導，這起案件發生在馬哈拉什特拉邦，印度國家後備警察部隊（SRPF）一名30歲員警古普塔（Nikhil Gupta），21日晚間驅車前往那格普爾市（Nagpur）探望妹妹，當車子抵達後，汽車大燈剛好照在54歲居民紐威爾（Muralidhar Ramraoji Neware）臉上。

紐威爾當下禮貌地請古普塔重新調整大燈，沒想到對方卻瞬間勃然大怒，兩人於是爆發爭執，古普塔甚至動手狠狠甩了紐威爾一記耳光，令他當場倒地不起，經緊急送醫救治後仍於23日宣告不治。

消息一出隨即引發軒然大波，據當地官員指出，警方已根據刑法第304條，將古普塔依殺人罪嫌立案調查。