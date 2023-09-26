大陸重慶一名網友日前在路邊發現大蝸牛，以為是特殊品種便撿回家，未料蝸牛不久就開始產卵，卵呈現粉紅色，非常整齊的排列，她才驚覺撿到外來種「福壽螺」，瞬間非常傻眼，將此事分享於網路，影片累積887萬觀看次數。

一名網友在社群平台《小紅書》提到，近日她在路邊發現一隻大蝸牛，認為可能是特殊品種，於是就撿回家飼養，沒多久蝸牛就開始產卵，卵都是粉紅色，一顆顆整齊排列並附著在她家櫃子上，原PO才驚覺這是外來入侵種「福壽螺」，隨後用器具將卵鏟下並丟進垃圾桶。

此事曝光後，不少網友表示「第一次看福壽螺產卵，也太整齊了吧！好像工廠流水線」、「我老家以前沒這種生物，前幾年才開始出現，某年工作完坐車回家，看到河邊都是福壽螺粉色的卵，一開始還以為是新引進的花」、「去年夏天回湖南老家，幫忙摘絲瓜就看到一堆這種粉色卵，當時不知道是福壽螺，以為只是蟲卵」。

台灣過去也有引進福壽螺，根據《農業部》網站介紹，福壽螺原產於南美洲亞馬遜河下游等靜水區，民國68年，某學術機構自阿根廷引進，希望取代台灣原生種田螺，作為食用螺類，未料福壽螺肉質鬆軟，並未被大眾喜愛，最終養殖業者紛紛隨意棄養，福壽螺屬於雜食性軟體動物，繁殖速度快，在台灣又沒有天敵，對水稻、菱角、蓮花、茭白筍等水生農作物造成危害。