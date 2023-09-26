大陸北京一間火鍋店日前一口氣銷毀2公噸的即期食材時，被路過的民眾指控太過浪費，紛紛群起瘋搶，即便食材都已經被丟進垃圾桶，眾人還不放過，最後被拿走一大半。

根據陸媒報導，北京一間火鍋店販售的羊脊椎骨（又稱羊蠍子）即將過期，店員們日前聚集在店門口，將約莫2公噸的即期食材丟進戶外垃圾桶進行銷毀。據目擊民眾爆料，當工作人員銷毀到一半時，路過居民得知食材還沒過期，便一窩蜂衝上來搶。

火鍋店經理表示，公司規定不允許快過期的食材上桌，這些羊脊椎骨並沒有過期，但因為是即期品，很多民眾覺得可惜，才導致將近2公噸本應銷毀的食材被搶走了一大半，「我們阻攔了，但他們人太多！」後續火鍋店將針對銷毀流程進行調整並加強培訓，避免這樣的情況再次上演。

根據網路上瘋傳的影片可見，許多羊脊椎骨都已經被丟進垃圾桶內，但民眾仍不放過，甚至自備塑膠袋狂搶，直到雙手都拿不下了才作罷。影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人認為店家已經盡到提醒的義務，若屆時吃出問題，居民必須自負風險；另外也有人建議，可以將食材捐贈給流浪動物機構，在避免食材浪費的同時，也能讓流浪動物飽餐一頓。