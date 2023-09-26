大陸考古學家在浙江杭州發現新石器時代「跨湖橋遺址」，距今已有8000多年歷史，出土文物除了有陶器、石器、骨器等，還有一艘獨木舟，是迄今為止世界上最早的獨木舟之一，也顯示當時的人對遠程航行有了渴望。

根據《浙江省文物局》介紹，跨湖橋遺址位於浙江杭州蕭山區湘湖的南岸，考古學家對該區域進行多次挖掘，陸續出土陶器、石器、骨器、木器等，最引人注意的是「獨木舟」，使用馬尾松製成，殘留部分長560公分，寬約29至52公分、厚2、3公分。

跨湖橋遺址博物館講解員顧玉丹提到，這艘獨木舟寬度比較窄，起初以為只能單人或雙人用槳划行，不過在清理過程中，發現獨木舟周圍有3支船槳及2件編織物，其中一件比較完整，看起來像船帆，因此推測這是一艘邊架艇，古人會在獨木舟兩側固定能增加浮力的材料，再架起船帆控制平衡，出行時就能多承載一些人。

顧玉丹進一步說明，獨木舟上還有明顯的修補痕跡，上面曾出現破洞，古人用其他木材填平，再用漆樹汁進行黏合，可見8000年前跨湖橋人不只會造船，還懂得如何維修。而另一名解說員也曾在節目《大運河之歌》提到，跨湖橋人掌握製作獨木舟的技術，促使他們在距今8000年前，對遠方及長途航行充滿渴望。