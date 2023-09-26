美國一名遊客先前到南非克魯格國家公園旅遊，開車參觀園區時發現水牛群在河邊飲水，未料水底下藏有鱷魚，跳出來咬住其中一隻水牛，而水牛也並非省油的燈，牠被咬住鼻子後不斷後退，反而把鱷魚拖上岸，鱷魚驚覺大事不妙趕緊鬆口逃回水中。

根據《Latest Sightings》報導，美國加州一名遊客馬克（Marc DeBerardinis）到南非克魯格國家公園（Kruger National Park）的薩比沙保護區參觀，當時開車導覽至下午，眾人見天色不早準備回去，回程在某條河邊發現水牛群，於是停車查看。

馬克提到，水牛們走進河裡喝水，完全沒注意到水下有危險，河裡突然出現一條尼羅鱷（Nile crocodile），咬住其中一隻成年水牛的鼻子，「當時我就坐在附近，瞬間被嚇到難以置信，水牛不斷發出低吼，其餘的牛隻紛紛後退，但鱷魚依舊不鬆口，水牛不斷嘗試掙脫束縛」。

而成年水牛的體型很大，鱷魚通常不會冒險攻擊，然而這條鱷魚可能餓壞了，選擇獵捕比牠大很多的對手，這種事情相當不尋常，水牛雖然被咬住鼻子，但牠還是忍著痛將鱷魚拖上岸，鱷魚驚覺情勢不對，擔心自己變水牛群的圍攻對象，趕緊鬆口逃回水中。