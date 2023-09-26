中秋節即將到來，不禁讓人想到玉兔搗藥的傳說故事，不只是古代中國，西方也喜歡把月亮與兔子做連結，在中美洲的阿茲特克神話中，相傳有神還將兔子扔向月亮，形成月球表面的陰影，而古代文明喜歡將兩者做聯繫，目前推測可能與形狀或兔子繁殖力有關。

根據《央視頻》報導，大陸考古學家在湖南長沙發現馬王堆漢墓，並出土一幅T形帛畫，繪有玉兔與蟾蜍站在月亮上，考證得知漢代已有嫦娥奔月的雛型，巧合的是，在西方其他文明也有類似的傳說，例如盎格魯撒克遜神話中，描述象徵月亮及懷孕女神的形象，就是一名擁有兔耳朵的女子，腹前拿著圓形大鏡子。

此外中美洲的阿茲特克神話中，指月亮本來與太陽一樣亮，神仙為了做區分，於是向月亮扔了一隻兔子，形成月球表面的陰影，不過古代不論東方還是西方文明，為何都喜歡將月亮與兔子做連結，目前一種猜測是「形狀」，從地球看月球，月亮表面看起來像「環抱的玉兔」。

還有一種猜想是「兔子的繁殖力」，兔子交配後約1個月後分娩，產後又能馬上交配，月球軌道順行繞行地球一圈，就差不多是1個月的時間，這些生理特徵正好符合月亮的循環週期，而且兔子生產時經常在晚上，月亮唯有入夜才會出現，因此古人才將兩者做連結。