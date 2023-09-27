澳洲一名女飼主養了愛犬4年，某次替牠梳理毛髮時，意外在牠的胸前看到詭異斑點，組合起來竟能拼出愛犬的臉，讓女飼主感到驚喜不已，於是將其拍下並分享到臉書社團中，興奮直呼「我的狗胸前有一幅自畫像！」網友們看到照片後也覺得非常神奇。

根據《每日星報》報導，澳洲一名女飼主芙蘭（Fran Dickson）養了一隻名叫「墨菲（Murph）」的雪納瑞與比熊混種犬，某天她在幫愛犬梳理毛髮時，意外發現墨菲的胸前長了奇怪的斑點，而且這些斑點組合起來，竟和墨菲的長相極其相似，有眼睛、鼻子，還有耳朵。

芙蘭覺得十分有趣，於是拍照分享到臉書社團「Things With Faces」，驚喜表示「我的狗墨菲胸前有一幅自畫像！」同時也透露，她已經養了墨菲4年，才發現這個可愛又神奇的現象。照片曝光後引發熱議，網友們紛紛笑說，「牠胸前有自己的刺青」、「這是我看過最可愛的事情了」、「太瘋狂了，我沒有看過這麼巧合的事情」、「真是一幅完美的傑作」。

動物身上的花紋、斑點十分奇妙，國外一名爬行動物飼養員養了一條球蟒，卻意外發現牠身上的花紋像是一個大大的「笑臉符號」，且越長大圖案越清晰，飼養員解釋，這其實是一種基因突變，導致牠的皮膚一部分變成白色，且每一條基因突變的球蟒，身上的花紋都是獨一無二的。