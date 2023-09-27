不少人精神不濟時會靠喝能量飲提神，但喝太多恐造成危險。國外一名36歲男子為了給同事留下深刻印象，竟表演10分鐘內喝12罐能量飲料，之後出現心跳加速、嘔吐等症狀，甚至無法進食，就醫診斷出急性胰腺炎，引發肝、腎衰竭險喪命。

根據《每日郵報》，醫師伯納德．許（Bernard Hsu）在YouTube頻道「ChubbyEmu」分享他接觸過的病例，一名匿名「JS」的36歲男性患者平時愛打電動，幾乎沒有朋友，為了與同事打交道，剛好公司有提供免費能量飲，於是他當場表演10分鐘喝完12罐。

JS起初覺得有趣，但沒多久就感到不適，胸口有陣陣灼熱感，呼吸變得急促，他決定打遊戲轉移注意力，症狀卻越來越嚴重，伯納德回憶說，「患者當時很困惑，咖啡因通常對他起不了作用，他每日咖啡因攝入量超過建議的400毫克，有時甚至高達900毫克。」

JS之後出現嘔吐且無法進食，忍了一天才到醫院治療，被診斷出高血糖，即血液中糖含量過高，醫師擔心還有其他問題，於是做更詳細的檢查，發現他患有高脂肪酶血症，也就是急性胰腺炎。短時間內喝大量能量飲料，造成血液中脂肪過多，胰臟消化引發劇痛，肝臟與腎臟出現衰竭，所幸經藥物及抗生素治療撿回一命。

伯納德在影片也警告，過量喝能量飲料很危險，如果偶爾來一次，身體還很年輕，可能沒什麼，但長期這樣喝就可能出事。英國切斯特大學醫學項目負責人奈（Gareth Nye）說明，能量飲料的咖啡因含量高，副作用包括心跳加速、焦慮、刺激胃部及脫水，而JS喝完12罐後心臟沒馬上停止，可說是相當幸運。