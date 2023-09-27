市區竟出現巨蟒！印度孟買一棟大樓窗戶上卡了一條蟒蛇，牠全身呈現金黃色，長10英尺左右（約3公尺），在空中搖搖欲墜，尾巴因掙扎不斷擺動，民眾發現後趕緊上前營救，現場影片曝光後，不少人直呼恐怖。

A huge snake was spotted at a Thane Building, it was rescued by two brave persons, rescue video. 👇. #thane #mumbai pic.twitter.com/j2ZWrs9mR9 — Sneha (@QueenofThane) September 25, 2023

綜合印度媒體報導，一名網友@QueenofThane近日在社群平台（原推特）分享影片，指馬哈拉什特拉邦孟買的塔那市（Thane）一棟大樓的窗戶上，出現一條白色巨蟒，卡在鐵窗縫隙動彈不得，身體幾乎都懸掛在外面，牠不斷掙扎卻無濟於事。

當時兩名民眾發現窗上有蟒蛇，於是爬上營救，蟒蛇才得以脫逃，掉落於地面，但之後如何處理不得而知，原PO受訪提到，這段影片由塔那市瑙帕靼（Naupada）地區的民眾提供，前幾天晚上下了場大雨，不久後就發現這一條蟒蛇。

影片累積57萬觀看次數，不少人表示影片中的蛇品種應該是「白化緬甸蟒」，稀有所以價格不便宜，推測可能是有人飼養，蟒蛇不小心跑出來了。還有人認為，這條蟒蛇命不久矣，「這根本不是營救，而是一場災難，蛇從高處墜落，會導致身體受傷」。