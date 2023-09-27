在二手商店購買的物品難免會留下「前主人」的使用痕跡。馬來西亞一名男子買了一隻來自日本的二手泰迪熊，卻發現它的腳底下繡有日文名字、日期、血型、體重等資訊，他頓時感到有些不對勁，於是剖開泰迪熊查看，未料裡面竟裝著疑似「人類骨灰」的不明粉末，讓男子嚇壞了，不過有網友指出，這隻泰迪熊很可能帶有「祝福」含意，並非骨灰泰迪熊。

綜合馬來西亞媒體報導，當地一名男網友「ZackDaniel ToysVintage」在一間二手商店買了一隻來自日本的泰迪熊，他發現泰迪熊的腳底下寫有日文名字、日期、時間、體重和血型等資訊，瞬間感到毛骨悚然，於是決定將泰迪熊「解剖」，未料裡面除了棉花以外，竟還藏有數個裝滿不知名白灰色粉末的塑膠袋，疑似人類骨灰。

PO主上網搜尋相關資料，發現過去也有人在二手商店買到骨灰泰迪熊，而且國外確實有不少使用泰迪熊裝骨灰的例子；PO主還說，這隻泰迪熊已經放在家裡2年4個月，這段時間確實發生了一些靈異事件，比如有時候他不在家，媽媽卻經常感覺玩具房裡有人，房門還會突然打開或關起來，但玩具房是不通風的，門不太可能會被風吹動。

不過有網友指出，國外許多父母會訂製泰迪熊來紀念孩子的出生，因此懷疑這隻泰迪熊其實具有「祝福」含意，它體內裝的東西也是為了增加重量，好讓泰迪熊和新生兒的體重相近，並不是人的骨灰；另外也有人表示，部分日本人會贈送泰迪熊給即將結婚的朋友，推測腳下的日期很可能就是結婚日期。