中秋節即將到來，古代皇帝如何過節呢？清朝宮廷延續中秋吃月餅的習俗，乾隆某年外出打獵，後宮嬪妃得知後紛紛送月餅過去，數量達400多個，乾隆皇帝吃不完便分送給大臣，此外當時月餅的款式也很多樣，不只有甜還有鹹，例如奶酥、椒鹽芝麻餡等。

根據《星視頻》報導，清代宮廷每到中秋節也會吃月餅，而且不只在紫禁城吃，就算皇帝外出打獵也要吃，北京故宮博物院宣傳教育部副主任高希提到，乾隆二十六年中秋節，皇帝正好在木蘭圍場打獵，皇太后、后妃得知後紛紛送月餅過去，一共有400顆月餅，乾隆根本吃不完，於是賜給文武大臣幫忙吃。

另外，清朝的月餅款式多樣，最大的重達5公斤、直徑70公分，大小跟現代人孔蓋差不多，小的則像是棋子，直徑3公分左右，口味有甜也有鹹，例如奶酥、棗泥、椒鹽芝麻餡、豬油松仁餡等，月餅上印製的圖案也很應景，例如玉兔搗藥、桂樹等。

乾隆相當重視中秋節，根據《清史稿‧高宗本紀》記載，乾隆的生日正好在農曆八月十三日，也就是中秋的前兩天，因此他在山莊諭旨「八月十三上萬壽節，皇太后行宮行禮，御澹泊敬誠殿扈從王公大臣行慶賀禮，上奏皇太后於卷阿勝境侍膳，此王公大臣等宴凡三日。」表示萬壽節和中秋節連在一起放假三天慶賀。