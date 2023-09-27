歷史上存在許多極具特色的朝代，其中五代十國時期的南漢就以「宦官」而聞名，每一任皇帝都相當信任且重用宦官，因為他們認為士大夫如果有了家室，就會為了顧及妻小而無法盡忠，發展到最後甚至演變成「想要當官必先自宮」的地步。

大陸河南大學文學院教授王立群指出，南漢的開國皇帝劉龑（音同眼）十分昏庸，在政事方面排斥士人、重用宦官，因為他認為士大夫當官，是為了讓老婆、孩子過上好日子，所以士大夫一定不會效忠皇帝，腦袋裡只有如何照顧妻小；但宦官和士大夫不同，沒有妻小需要牽掛，就能一心為公，比起普通的官員更加可靠。

王立群表示，這種說法仔細推敲就知道毫無邏輯可言，宦官雖然沒有妻小，但不等於沒有私心，歷史上不少宦官都為了私慾、權力而干政，且封建社會後期有些宦官也會娶妻、收養子，像三國時期曹操的父親曹嵩（音同松）就是大宦官的養子。

劉龑過世後由長子劉玢（音同賓）繼位，他沿襲父親的作風，猜忌宗室且十分信任宦官，然而坐上皇位短短一年就被弟弟劉晟殺害、篡位，劉晟好殺成性，一上任就將宗室、舊臣和心腹都殺了，士大夫所剩無幾，官場上的能用之人只剩下宦官，導致宦官開始參政，人數也逐漸壯大，從原本的300多人增加到1000多人。

劉晟死後由長子劉鋹（音同場）繼位，他同樣重用宦官，據《資治通鑑》記載，劉鋹時期宦官人數已達2萬多人，其他史書的數據則為7000多人，雖然數字不一致，但都足以表明宦官數量十分龐大，這些宦官被稱作「門內人」，外朝的官員則完全不參與朝政，如果士大夫想要得到重用，就必須先「自宮」也成為宦官，才有機會在官場上一展長才。