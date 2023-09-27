美國一處汽車維修廠的工人日前正準備工作，剛打開引擎蓋就看見一條金黃色的粗長條狀物，起初他們還搞不清楚是什麼東西，仔細一看才驚覺是一條長約2.4公尺的蟒蛇，嚇得他們立刻找捕蛇專家求救，才順利把蛇救了出來，不過車主對此相當困惑，不知道為什麼汽車內會藏著一條蟒蛇。

綜合外媒報導，這起事件發生在9月26日早上，南卡羅萊納州默特爾比奇（Myrtle Beach）一間汽車維修廠的工人馬特（Matt Trudeau）和托尼（Tony Galli）正要維修汽車，打開引擎蓋就看見一條金黃色的粗長條狀物，「我們打開引擎蓋就看到一個很大的東西，完全不知道是什麼，還以為是吸油棒，沒想到居然是一條蛇。」

馬特和托尼意識到這是一條長8英尺（約2.4公尺）的蟒蛇後，震驚地立刻後退一步，馬特隨即聯絡車主，詢問對方是否有飼養寵物蛇，「車主非常困惑，不知道蛇是如何進入引擎的。」於是維修廠請來當地捕蛇專家羅素（Russell Cavender），從影片中可以看到，他小心翼翼地從引擎中移除這條蟒蛇，最終順利將牠解救出來。

羅素透露，他曾在汽車引擎蓋下看過很多生物，包含負鼠、松鼠、老鼠和小蛇，「但我從沒有看過長達8英尺的蟒蛇。」不過他也說，這條蟒蛇看上去身體不適，「蟒蛇的體重有些過輕，需要照顧。」馬特則承諾，等到蟒蛇恢復健康後，他們就會想辦法為牠找到一個新家。