美國一名55歲遊客近日到南非克魯格國家公園旅遊，在導遊帶領下發現3隻獅子，不久灌木叢出現一頭與母象走散的小象，獅群看到獵物後趕緊上前追捕，小象驚覺不對勁馬上逃開，甚至多次轉身與獅子對峙，最終幸運逃過一劫。

根據《Latest Sightings》報導，美國維吉尼亞州一名55歲遊客布倫特（Brent Schnupp）日前到克魯格國家公園（Kruger National Park）參觀，當時遇到一隻成年雄獅走到一處水坑休息，不久出現兩隻獅子加入，分別是年輕的公獅與母獅。

布倫特提到，附近灌木叢突然出現一頭成年母象，似乎發現危險匆匆離開，卻忘了牠身後的幼象，「獅子們察覺到機會，年輕公獅帶頭追趕小象，而成年雄獅則是站在旁邊觀看，母獅似乎不感興趣」，小象起初還有些困惑。

小象發現有危險後趕緊逃開，每當獅子要撲過去時，牠就會趕緊轉身，正面對峙試圖逼退對方，獅子雖然經驗豐富，在數量上也佔優勢，但仍被小象的勇敢震懾，最終選擇放棄追捕。布倫特提到，「我參觀克魯格國家公園已有6年時間，從未遇過這種事情，就連帶領我們的導遊也是，沒看過獅子追逐落單小象的畫面」。