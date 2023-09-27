1970年大陸北京一處工地挖出48塊破碎的瓷片，上面繪有精美的圖樣，當時考古學家一看就認出這是元代的青花瓷，並耗時3個月將其拼接出一件「青花鳳首扁壺」，目前收藏於北京的首都博物館，是重要的鎮館之寶。

根據《北京廣播電視台》報導，1970年10月，北京市西城區舊鼓樓大街、明清北城牆下的一處工地，有工人通報在挖掘的過程中發現一處瓷器窖藏，北京市文物管理處考古隊立刻派專家前往現場，未料抵達時只看見一地的碎片，考古人員只好拿篩子將瓷片一一篩出，最終耗時3天篩出了48塊瓷片，外型最小的如同指甲一樣大，最大的則和撲克牌差不多。

考古人員歷經3個月時間，才大致將瓷片復原，拼接成一個「元代青花鳳首扁壺」，正面看上去是圓形，側看卻只有4、5公分厚，高18.7公分，並以鳳首為壺嘴、鳳尾作柄，壺身繪有飛翔的鳳鳥和花卉枝葉，看起來就像是一隻鳳鳥在花叢之中飛翔。

大陸北京文物研究所副研究員黃秀純介紹，青花扁壺和其他十幾件元代青花瓷都出土於元大都遺址，該處為元代首都，而舊鼓樓大街周邊是元大都城內最繁華的地區。明代永樂十七年（西元1419年）修築洪武城牆時，將元大都北城牆向南移動約2.5公里，正好就在瓷器出土一帶；當時因為軍事需要、時間緊迫，很多人來不及搬走家當，這個鳳首青花扁壺和其他瓷器就這樣被主人藏在了地下。

北京首都博物館副研究館員高紅清博士表示，元代青花瓷數量稀少，世界上目前僅存200至300件，青花扁壺目前收藏於館內，是最重要的鎮館之寶，它的造型吸收了北方游牧民族的特徵，顏色為天藍色，青花料則採用尼泊爾一帶的蘇麻離青，並於景德鎮燒製而成。