大陸考古學家在湖南澧縣發現「城頭山遺址」，並出土10座左右的陶窯，裡面有拌料坑、儲水坑等設施，顯示這裡應該是6000年前的製陶園區，進一步挖掘得知，當時社會已出現分工，製陶甚至形成一種流水線作業，由專業的匠人燒製。

城頭山遺址位於湖南省常德市澧縣，距今有6000多年歷史，屬於新石器時代，是大陸目前發現年代最早、保存最完整、內涵最豐富的古城遺址，出土文物多達1.6萬件，還發現城垣、城門設施、環城壕、護城河等，城內甚至還有製陶園區，及密集而重疊的氏族墓葬。

根據大陸央視紀錄片《尋古中國》介紹，城頭山古城中心區域有近10座陶窯，先後出土拌料坑、儲水坑及工棚等設施，顯示該處是6000年前的製陶園區，而遺址內出土大量陶器，表示在城頭山先民中，已有一群人掌握製陶技術，甚至有一定的專業分工。

湖南省文物考古研究院副研究員趙亞鋒提到，其中一座陶窯專門燒製紅燒土塊，說明當時燒製陶窯已有專業分工，製陶形成一種流水線的作業，出現一批以製陶為業的匠人，表示製陶成為社會上重要的行業。