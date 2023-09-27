墨西哥一家四口前往當地生態公園野餐，未料吃到一半突然有黑熊亂入，直接爬上木桌大肆享用美食，為了防止驚擾到黑熊，媽媽立刻摀住兒子的眼睛，將他抱在懷中，同時兩人保持著靜止不動的姿勢，默默等待黑熊離開，影片在網路上曝光後，許多人都大讚媽媽是保護兒子的女英雄。

綜合外媒報導，這起事件發生在墨西哥新萊昂州（Nuevo Leon）的奇平科生態公園（Chipinque Ecological Park），當時一對夫妻帶著2名孩子到公園內野餐，未料過程中一隻黑熊突然亂入，爬上木桌享用他們帶來的美食，媽媽見狀立刻摀住兒子的眼睛，並把他抱在懷中，同時兩人坐在桌邊的椅子上保持靜止不動的姿勢。

在吃了將近2分鐘的玉米餅後，這隻黑熊似乎還沒有飽，繼續在木桌上爬行，還撞倒了一個瓶子，同時從一名一動不動的女孩眼前走過，最後才終於從桌子上下來，在地上的空盤旁嗅聞，試圖尋找更多的食物。事後這家人將整個經過分享到TikTok，瞬間在網路上引發話題，不少網友都大讚影片中媽媽冷靜的應對，成功保護了她和兒子的安全。

媽媽接受媒體採訪時透露，當天其實是為了兒子而開的15歲生日野餐派對，並表示因為兒子很害怕動物，所以才會摀住他的眼睛，以免他尖叫出聲、嚇到熊，「熊可能會對我們不利，當時牠真的離我們非常近，甚至能聞到牠身上的味道。」同時也謙虛地說，她並不是什麼女英雄，只是一個保護孩子的普通母親。