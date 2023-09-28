大陸安徽一名女子近日撿到一隻流浪貓，牠瘦到幾乎只剩骨頭，身體不斷發抖，還黏滿垃圾與落葉，讓她看了非常不忍，於是帶往獸醫院檢查，發現牠屁股受傷已長蛆蟲，經過治療並無大礙，3個月後小貓毛長齊，牠竟是價格上萬的「金吉拉」。

一名女網友「小露吖」在抖音提到，3個月前下班回家途中，她發現一隻倒臥地上的貓，由於當天下了一場大雨，貓咪全身濕答答，黏滿垃圾與落葉，似乎已很長一段時間沒吃東西，整隻貓瘦成骷髏，原PO推測牠可能遭棄養或走丟，趕緊帶往獸醫院檢查。

貓咪嚴重營養不良，全身發炎還反覆發燒，剃掉打結的貓毛後，發現牠的屁股受傷已長蛆，所幸經治療已無大礙，不過貓咪身體相當虛弱，在醫院吊點滴時幾乎站不起來，就算爬起來也很快就倒下，讓人看了相當不捨。

原PO提到，當初不確定貓咪是被棄養還是走失，所以一直在等是否有主人現身，但都沒有人來認領，於是決定收編並取名為「大頭」，雖然貓咪身體狀況恢復良好，但腳似乎受過傷，走路一跛一跛的，待貓咪毛長齊後她才發現，品種竟是身價上萬的「金吉拉」。