日本廣島縣離島「生野島」在20年前並無山豬棲息，如今卻有超過100隻山豬霸佔島嶼，和只有8名的島民人數形成強烈對比，大學教授指出，這些山豬很可能是為了尋找更好的生活環境，於是從日本本州、四國地區泳渡到島上，並靠著驚人的繁衍速度成為生野島的霸主。

根據《FNNプライムオンライン》報導，「生野島」位於瀨戶內海，面積2.26平方公里，住在島上的島民僅有8人，然而棲息在這裡的山豬卻超過100隻，數量是人類的10倍以上，過多的山豬讓島民們困擾不已，因為牠們不但會破壞圍牆，還會搗擾田地。

島上島民大多年事已高，最年輕的島民西野道春也已經58歲，他無奈表示，「已經沒有根本性的解決辦法了，如果這種情況持續10年，等到島民們都接近90歲，再聚在一起想對策就很難了。」於是島民們只好請來獵人幫忙，結果因為無法抑制山豬的繁殖速度，這個方法不只沒有效果，山豬的數量還越來越多。

報導提到，其實早在20年前，生野島上並沒有山豬棲息，兵庫縣立大學栗山武夫副教授推測，因為瀨戶內海的島嶼之間距離相近，日本本州、四國地區的山豬為了尋找更好的棲息地，不惜涉水、泳渡到鄰近的島嶼上，才造成生野島上出現本來並不存在的野豬。栗山武夫認為，這可能是未來日本的縮影，除了生野島以外，其他島嶼也可能發生類似情形。