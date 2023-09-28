在野外進行水上活動時，一定要注意周遭環境，小心危機四伏。大陸一名女遊客近日到廣西桂林坐竹筏遊河，未料河裡突然出現一條水蛇，朝著竹筏的方向前進，游泳速度非常快，沒想到划船的師傅動作更快，用竹竿把水蛇拋飛。

根據《星視頻》報導，一名女遊客近日在社群平台PO影片，提到日前她前往廣西桂林旅遊，並乘坐竹筏遊河，上面還有師傅負責划船及導覽，豈料遊客愜意欣賞風景時，發現河裡出現一條水蛇，朝著竹筏的方向前進，遊客當下嚇得趕緊縮起腳，不知如何是好。

水蛇游泳速度非常快，不過划船師傅也非省油的燈，他馬上就注意到有危險靠近，迅速地用竹竿將水蛇挑起並放到另一處，順利化解危機。影片目前累積近23萬觀看次數，不少網友表示「水蛇游得很快，但師傅動作更快」、「師傅真是快狠準」、「水蛇幾乎沒毒，海蛇才是劇毒」、「看到水蛇這樣衝過來，真的會嚇死」。

若在野外或水中遇到蛇時，第一時間不要驚慌，其實大多蛇類都生性害羞，不太會主動攻擊，民眾只需待在原地，別做出攻擊性動作，待蛇開始移動後，再往反方向離開即可，萬一不幸被咬傷，先記下蛇的品種，再使用清水清洗傷口，送醫過程中謹記患肢勿抬高，也不要用嘴吸或是切開傷口。