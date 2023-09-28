泰國一名男子近日目睹青蛇和壁虎對決的場面，當時青蛇正在捕食一隻體型較小的壁虎，都已經把獵物的頭含進口中，準備慢慢享用，未料下秒一隻體型巨大的壁虎援軍突然登場，讓青蛇嚇得立刻鬆口逃命，但冷靜過後牠又重返戰場，和大壁虎展開戰鬥，結果不到10秒就被打跑了。

根據泰媒報導，泰國一名男網友「@teepakornnew」近日在TikTok分享一段影片，只見畫面中一隻壁虎以頭朝下的姿勢趴在水管上，一條青蛇張大嘴含住了壁虎的頭部，整個身體則掛在牠的身上，準備慢慢享用大餐，然而才剛開動沒多久，突然一隻體型較大的壁虎趕來現場支援，青蛇發現後似乎嚇一大跳，身體震了一下，接著就鬆開小壁虎的頭，墜落到地面。

原本以為這場獵食行動就這樣結束了，然而青蛇並沒有放棄，試圖對大壁虎發動攻擊，先順著盆栽架快速向上爬行，再以迅雷不及掩耳的速度狠咬了牠的臉頰一口，但這招對大壁虎沒有任何威嚇力，牠先後退了一大步，下秒就朝青蛇的方向衝了過去，才終於成功嚇退青蛇。

影片曝光後立刻引發熱烈討論，網友們紛紛留言，「大哥來了，嚇得牠趕緊把嘴裡的東西吐出來」、「蛇為什麼會害怕壁虎？因為太大隻嗎？」、「其實青蛇只是想要偷親壁虎一口」、「如果我遇到這麼大隻的壁虎一定嚇哭」、「我以前也看過類似的情況，當時都驚呆了」。