現代鞋子有分左右腳，不過古時候並沒有區分，當時製鞋材料大多較柔軟、尺碼偏大，穿起來不太會造成不適，因此製鞋的鞋楦都只有一支，古代人鞋子不分左右與忌諱穿顏色、款式不一的「鴛鴦鞋」有關，當時的人認為穿兩隻不一樣的鞋子是不潔的象徵。

根據《人民網》報導，古代製鞋大多使用草鞋、麻鞋等較軟材質，就算是動物皮，也會處理得很柔軟，當時做出來的鞋子較寬鬆、尺碼偏大，不太會有穿不了或磨腳的狀況，由於鞋子沒有分左右，所以古代制鞋用的鞋楦只有一隻，而這種鞋被稱為「正腳鞋」或「直腳鞋」。

古人鞋子為何不分左右腳，專家推測可能與忌諱穿顏色、款式不同的「鴛鴦鞋」有關，古時候鞋履等級區分嚴格，例如魏晉南北朝時期，北魏孝文帝曾在服制改革規定鞋子的顏色，「士卒百工無過綠、青、白；奴婢侍從無過紅、青，犯者問斬」，又如西晉規定，生意人必須穿不同顏色的鞋子，左白鞋、右黑鞋，這種鞋被稱為「鴛鴦鞋」，是不潔的象徵。

由於古代商人地位卑賤，所以須穿上具侮辱性的鞋子，之後衍生出「黑白兩道」一詞，指的就是北魏時期與官府勾結的商人，所以古人才會忌諱穿兩隻不同的鞋子，此外古時還流行「翹頭履 」，文人及貴族經常穿寬袖長襬的衣服，為了避免踩到而跌倒，魏晉時期的人們對鞋子進行改良，鞋底的前端向上翹起，能夠把衣襬托在鞋子之上。