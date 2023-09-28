相較於人類，大多數魚的壽命都不長，然而美國有一條世界上最老的澳洲肺魚，牠在1938年被送往美國水族館，期間經歷了第二次世界大戰，且一直存活至今，據DNA研究計算，這條澳洲肺魚的年齡介於92到101歲之間，目前沒有任何已知的肺魚比牠更古老。

World's oldest aquarium fish 'Methuselah' could be decades older than we originally thought, DNA clock reveals https://t.co/Mp4gzNhrCy — Live Science (@LiveScience) September 22, 2023

根據《Live Science》報導，澳洲肺魚（Australian lungfish）瑪土撒拉（Methuselah）在1938年和其他來自澳洲和斐濟的200多條魚一起被送往美國，並安置在加州舊金山的斯坦哈特水族館（Steinhart Aquarium），期間經歷了第二次世界大戰，而當初一起被送往美國的魚群，如今只剩下牠還活著。

瑪土撒拉雖然體型龐大，但個性十分溫馴，喜歡被撫摸肚子，對於吃的則比較挑剔，只吃由飼養員餵食的新鮮無花果，不吃冷凍食品，此外牠還喜歡藍莓、葡萄、萵苣、蛤蜊、蝦子、蚯蚓等食物，生物學家艾倫（Allan Jan）笑稱，瑪土撒拉就像是「水中的大狗狗」。

儘管瑪土撒拉是同一批魚群中壽命最長、活得最久的，但水族館工作人員始終不能確定牠的年齡，只能大約推估牠至少84歲。近日研究人員以最新的DNA技術來計算瑪土撒拉確切的年齡，將牠和其他澳洲肺魚的遺傳物質進行比較，最終判定牠的年齡很可能介於92到101歲之間。

研究人員大衛（David Roberts）表示，研究無法確定瑪土撒拉還能活多久，但無論最終牠活到幾歲，目前並沒有已知的澳洲肺魚比牠更古老。

肺魚又被稱作「活化石」，最古老的生存紀錄可以追溯至3.8億年前的泥盆紀，比恐龍還要古老，且根據化石紀錄，肺魚在2億年前的三疊紀種類相當豐富，後來因為環境變化等因素，大多數種類都已滅絕，只剩下包含澳洲肺魚、非洲肺魚在內共6種肺魚存活至今，澳洲肺魚也被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。