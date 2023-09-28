大陸一名網友近日到內蒙古鄂爾多斯野生動物園參觀，看到展區內一隻貓熊正在吃窩窩頭，不知道是不是不合胃口，牠先是聞了一下才咬，但嚼沒幾下就吐出來，還露出一臉嫌棄的表情，畫面讓不少網友笑翻，表示「飼養員廚藝有待加強」。

貓熊除了以竹葉為主食外，飼養員還會製作窩窩頭為副食，材料包括竹粉、黃豆粉、玉米粉、糖、鈣、食鹽、雞蛋等，將材料用攪拌機混合後，再加入熱水攪拌均勻，接下來由飼養員用手捏製成形，蒸熟後即可冷藏保存，窩窩頭含有大量粗纖維，有益貓熊腸胃健康。

一名大陸網友日前至內蒙古鄂爾多斯野生動物園，發現大貓熊「七巧」正在吃窩窩頭，當時牠先是用聞的，隨後才咬了一口品嘗，但似乎不合牠的胃口，七巧沒嚼幾下就吐出來，嘴巴不斷吐出窩窩頭的餅屑，像是在嘆氣，之後直接丟掉手上剩餘的窩窩頭，看起來非常嫌棄。

畫面曝光後，目前累積214萬觀看次數，不少網友笑翻表示「看來飼養員的廚藝有待進步」、「第一次看到貓熊露出這種表情，七巧把嫌棄表現得淋漓盡致」、「牠還嘆氣，也太可愛了吧」、「牠咬窩窩頭時，做了好幾個假動作，看起來真的很不想吃」、「貓熊：這味道，唉！一言難盡」。