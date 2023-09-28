大陸考古團隊在北京西城區的「金中都遺址」發現一處金代大型建築基址，這是該遺址首次發現大型官式建築群，同時出土了皇家祭祀禮器「金太祖玉冊」，專家根據地理位置、出土遺物和相關文獻記載分析，判定該基址是金代的皇家寺院，與建於遼代的北京千年古寺「大覺寺」有關。

根據《北京廣播電視台》報導，大陸國家文物局在今天（9/28）發布最新考古成果，位於北京西城區的金中都遺址發現一處金代大型建築基址，該基址可以分為早、晚兩期，早期是一處由迴廊圍成的四合院，其中南殿保存較為完整，面寬26公尺、深度13公尺，前方還帶有月台；晚期建築由位於同一軸線上的南北兩座大型殿址和東西對稱的廊房組成，結構完整、布局清晰，南北全長約60公尺、東西寬約43公尺。

遺址中出土的文物包含金太祖玉冊、仿銅瓷禮器、龍紋瓦當、雲鳳紋瓦當、琉璃瓦件、銅印、宗教塑像等，其中玉冊、仿銅瓷禮器皆為皇家祭祀禮器，龍紋瓦當和琉璃瓦件則是高等級建築的標誌。

依據地理位置、地層關係、建築規制和出土遺物分析，早期建築基址的時代約落在遼代到金代大定年間，晚期建築基址的時代約為大定年間到金末元初，再根據《元一統志》、《湛然居士集》等文獻記載，專家初步判定早期建築和建於遼代的「義井精舍」有關，晚期建築則和改名後的「大覺寺」有關，是金代的皇家寺院。