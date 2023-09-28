日本一名網友近日在網上分享，幾年前他的阿姨過世，對方生前曾說死後想回老家，他便飛往阿姨居住的縣市，帶著祂的骨灰罈乘坐飛機，起初不知情的空服員看到後，先是叮囑要將物品放置於座位下方，直到了解狀況，空服員的善舉讓他相當感動。

一名網友在日媒《Jタウンネット》投稿，前幾年他的阿姨過世，由於阿姨沒有結婚，親戚又住在其他縣市，而他的母親身體不便，身為姪子的他便幫忙處理後事，而阿姨生前曾說死後想回老家，於是他便帶著骨灰罈搭飛機回去。

原PO提到，當時他的東西非常多，上飛機後將行李放於置物櫃及腳邊，而骨灰罈則是用包袱巾裹住並用手捧著，一名空服員看到後便叮囑「請將行李放在座位底下」，原PO告知對方行李的內容物，表示不忍親人待在座位下，空服員只是微笑便離開。

令人意外的是，空服員沒多久又折返並向PO表示，「前面剛好有兩個空位，你阿姨可以坐在那裡」，隨後協助搬運行李，待一切都安頓好後便說「很榮幸服務阿姨最後一次搭乘，祝你們擁有愉快的乘機體驗」。原P0回憶說，生前沒機會與阿姨一起旅行，但最後仍留下一同搭機的回憶，每次想到空服員的貼心，就會讓他感動到熱淚盈眶。