許多人喜歡到遊樂園中挑戰刺激的遊樂器材，然而近日在巴西一處遊樂園中發生意外事故，一名女子搭乘空中飛椅時，連接飛椅的繩索突然斷裂，導致她在空中連人帶椅被甩飛出去，墜落在排隊的隊伍旁，女子當場頭破血流被緊急送醫，同時還有另外2名青少年不幸受到波及，被繩索擊中。

🚨O MOMENTO DO ACIDENTE



Vídeo registrou o exato momento em que corrente do brinquedo do

Mirabilândia se rompe, arremessando a mulher para o lado de fora. Vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e possíveis fraturas nos membros superiores. Estado de saúde é grave. pic.twitter.com/tfTlp01kmh — Renato Barros (@renatorbarros) September 22, 2023

綜合外媒報導，這起事件發生在巴西東部城市奧林達（Olinda）的「Mirabilandia」遊樂園，9月22日下午3點左右，34歲女子達文（Dávine Muniz Cordeiro）和朋友一起搭乘空中飛椅「Wave Swinger」，未料遊樂器材在運行的過程中，連接飛椅的繩索突然斷裂，從網路上流傳的影片可以看到，達文連同椅子被甩飛，最後墜落在地面，發出巨大的聲響。

事故發生後達文被緊急送往醫院，檢查發現她除了骨折以外，還受到創傷性腦損傷（TBI），傷勢嚴重。所幸達文的家屬在24日透露，達文的狀況已經好轉，並希望能轉到醫療設備更加完善的私人醫院，讓達文接受更仔細的檢查與治療。

除此之外，目擊者受訪指出，達文被甩飛之後，墜落在準備玩下一輪空中飛椅的排隊隊伍旁，斷裂的繩索擊中附近2名青少年，其中一名12歲的少女頭部和手臂受傷，事故後已經送院治療，另一名青少年則只有受到輕傷。

針對這次意外，遊樂園發布聲明，稱目前已經預防性暫停了「Wave Swinger」的運行，將對設備進行全面的檢查與維護，同時查明事故發生的原因，目前警方也已經介入調查，在案件完全結束之前，園方無法透露更多詳細訊息。