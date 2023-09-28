大陸考古學家在山東蓬萊發現三艘木製古船，保存相當完整，時間可追溯至元代，擁有700年歷史，神奇的是，船上的釘子都設計成方形，而不是常見的圓形，主要是方形船釘比較牢固，可看出元朝的海防實力和造船技術。

1984年山東蓬萊水城附近進行清淤作業時，陸續發現3艘古船，二號古船船體呈細長流線型，殘長22.5公尺，連接、固定等技術較先進，時間追溯至元代，進行復原後發現，其原始尺寸應該長35公尺，是目前發現同時期最大的戰船，顯示元朝的航海技術相當發達，而古登州港擁有1000多年歷史，是元明北方一處重要軍港。

據大陸節目《館長來了》介紹，700年前元朝古人造船時有許多錦囊妙計，其一是蓬萊古船的船釘被設計成方形，由於圓形釘子容易滾動，反觀方形釘子較牢固，其二則是運用榫接技術，將船板設計成鉤子型，兩塊接合後拉緊形成榫卯結構，船板就不易鬆動。

大陸煙台科技學院教授、蓬萊古船發掘者袁曉春提到，古代的船屬於瘦長型，作為戰船使用，所以追求快速，例如宋代蓬萊地方志記載，有一種叫做刀魚戰船，就是以帶魚為設計理念，當時為了保護海上絲路，海防實力和造船技術相當重要，也可證明蓬萊元朝古船是木帆船時代最先進的戰船之一。