今天（9/28）是孔子誕辰日，也是一年一度的教師節，老師這個職業相當古老，但想在古代當一名老師其實並不簡單，不但要接受嚴格的「面試」，就職以後也必須定期考核，如果教出來的學生成績太差，老師還可能受到牽連，被發配邊疆。

綜合陸媒報導，從古至今都有「老師」這項職業，不過稱呼會隨著時代改變，比如西周時期稱老師為「司徒」，春秋時期稱作「師」、「夫子」，東周到戰國時期開始出現「先生」，到了唐朝則有「教授」、「鑒學」等；成為老師的方式也同樣依據時代的不同而有所差異，在西漢以前大多通過舉薦產生，之後就開始需經過考核。

漢武帝設立官方學校「太學」後，便出現「太學博士」一職，專門教授太學弟子，如果想要成為一名太學博士，不但需要通過考試，還得符合官府嚴格的條件，曾經教導50名以上學生、年齡至少在50歲以上。隋唐時期「官學制度」基本形成，對於老師的規範更加嚴格，就職以後還得定期接受考核，每年一次小考，3到5年一次大考，考核內容包含業務、品德、教學效果等。

到了明朝時期，朝廷開始看重老師的「升學率」，考核內容最特別的是由明太祖朱元璋開創的「學官考課法」，指在9年時間裡，老師能教出多少在科舉考試中上榜的學生，並根據結果決定升遷或降職；日常教學中也有一套考核制度，如果有學生在3個月的月考都沒有任何進步，就會剋扣老師的大米薪水，學生到了學期末的「歲考」還是沒有進步的話，老師就會被罰俸祿、接受訓導，嚴重還可能直接被免職。

古代最高學府「國子監」對於老師的要求更為嚴格，明成祖朱棣曾因國子監學生在吏部安排的考試中成績太差，而將司業（類似現代的副校長）治罪，並下令「凡弟子員再試不知文理者，並罪其師，發煙瘴地面安置。」也就是說如果學生成績不好，老師也會受到牽連，甚至被發配邊疆。