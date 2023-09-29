國外一名人妻與丈夫結婚10年，但兩人感情卻越來越淡，直到8個月前，她竟染上無法治癒的性病，還被丈夫說對婚姻不忠，但她完全沒接觸其他男性，直到近日她滑臉書時發現，丈夫竟與另一名女性結婚生子，讓她當場崩潰。

一名35歲人妻近日在知名論壇《Reddit》提到，她結婚10年並育有2個孩子，丈夫由於工作經常出差，兩人感情漸行漸遠，近日她滑看一個育兒臉書社團時，發現有一名媽媽留言說，「她會在丈夫的杯裡放瀉藥，隔天老公就不會去看足球比賽」貼文湧入不少留言，原PO覺得有趣，由於有看留言的習慣，所以她便仔細瀏覽內容。

原PO提到，其中一名女網友的大頭貼竟出現她丈夫，她困惑的點進去查看，意外發現丈夫的雙重身分，他用另一組名字與對方結婚，而且時間長達2年，孩子都已經14個月大，她擔心小三也被蒙在鼓裡，主動私訊對方，沒想到小三非常囂張，表示早就知道男方已婚。

原PO氣得質問丈夫，對方也直接攤牌，搬出去與小三一起住，還以有一個孩子要養為由，拒絕給贍養費。原PO心痛表示，她已聘請律師打離婚官司，丈夫還說比較愛小三，更過分的是，8個月前發現染上無法治癒的性病，但她根本沒有認識其他男性，當時還被丈夫責怪對感情不忠，沒想到是對方在外偷吃。