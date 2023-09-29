大陸海南一名媽媽日前接小孩回家時，發現路邊一條溝渠裡出現大量魚群，神奇的是，溝裡完全沒有水了，魚竟能在地板上爬行，排隊朝河的方向前進，展現出頑強的生命力，讓她感到非常驚訝，將影片分享至網路，引發熱烈討論。

根據《星視頻》報導，海南海口一名媽媽近日接孩子回家，途中經過美舍河附近，注意到旁邊一條溝渠內有東西在動，於是走過去查看，發現裡面竟有一群魚，神奇的是，溝渠內完全沒有水，但魚並沒有死亡，而是在地板上扭動爬行。

原PO提到，這幾天下了好幾場大雨，注滿美舍河旁邊的溝渠，魚就跑了進來，沒想到水逐漸退去，便困在溝裡動彈不得，這種魚在當地被稱為「嘎饃」，擁有頑強的生命力，離開水數小時都不會死，最後牠們也順利回到河裡，她過去沒見過，所以覺得很有趣。

影片曝光後，不少網友表示「魚群像是排隊回家」、「我懷疑有一天這種魚會進化出腿」。還有專業網友解釋，這種魚叫做「龜殼攀鱸」，俗名過山鯽、攀鱸等，屬於亞洲特有種，僅分布於東南亞及南亞，例如包括大陸南方、越南、柬埔寨、緬甸、馬來西亞等地，以頑強生命力和能在陸地上爬行而聞名於世。