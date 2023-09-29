大陸廣西全州南洞村村民在當地天湖捕魚，竟撈到古代碎瓷片及鐵鍋，其他村民認為湖底可能有宮殿，專家得知後到場一探究竟，潛入水中確實有看到廢墟，起初以為是南明永曆帝的行宮，但翻閱史料得知，天湖過去是軍事基地。

根據大陸節目《地理‧中國》介紹，廣西全州南洞村一名村民至天湖捕魚，意外撈到古代碎瓷片及鐵鍋，不僅如此，某年遇大旱導致湖水乾涸，湖底遺跡顯露出來，竟有房子、廊簷及柱子等，村民推測底下可能有皇帝大殿，甚至藏有寶物，節目單位請專家前往了解，發現撈出的器物可追溯至明清。

專家派潛水隊員至湖底探索，雖然水中能見度低，但確實在底下看到古建築廢墟，起初推測是南明永曆帝朱由榔的行宮，但當時戰爭不斷，他的財力與人力根本無法建宮殿，此外在距離天湖約5000公尺處發現古驛道，史料記載明末清初，明朝軍隊在全州地區抵禦清軍長達20年，天湖附近成為戰爭重地，古驛道是全州通往外界的安全道路，天湖是處於高山「真寶頂」底下的峽谷地帶，由於地勢險峻，自古就是交通要道，更是全州北部的重要門戶，因此被作為軍事基地。

而天湖地區屬於喀斯特地形，是數億年前形成的大峽谷，地質為堅硬的花崗岩，不容易滲水，天湖底部的寬闊利於修建村寨，戰爭期間成為駐兵布防的重要地，隨著時間改變，位於天湖地區的古建築群逐漸荒廢，到了上世紀60年代，隨著城鎮發展與農業灌溉的需要，天湖降雨豐沛且能集中匯水，因此當地水利部門在該處築壩，逐漸形成湖泊，古建築也就沉沒湖底。