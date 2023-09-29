大陸山東一名女子日前分享影片提到，她家附近有一戶屋主搬走後，竟未把愛犬一起帶走，狗狗始終待在原地等主人，就算被人追打也不離開，而她每天都會去投餵，但狗狗警覺性高，拿了食物就走，近日卻突放下戒心主動蹭人，帶狗至醫院檢查才知道牠懷孕了。

山東一名女網友在微博分享，一名鄰居搬家後卻未帶走他們飼養的狗，把狗狗留在原地，而牠從來沒有離開，把車棚當成自己的家，期間曾有捉狗人員來抓捕，所幸狗狗趁機溜走，才得以逃過一劫，但最後仍回到舊家，經過這一件事後，牠的警覺性變得非常高。

原PO每天都會餵狗狗吃飯，並將牠取名為「薯條」，薯條每次看到食物都是直接叼走，日前原PO要到外縣市生活，於是來與狗狗道別，豈料薯條似乎聽得懂，當時牠反常的走出車棚，還主動與人親近，起初雖然有些害怕，但最後還是跟著原PO回家。

原PO將薯條帶到獸醫院檢查，發現牠竟然懷孕了，她這時才知道，薯條為了腹中的寶寶，選擇再相信人類一次，不過由於她已經有養一隻狗了，加上身體健康因素，沒辦法再養其他寵物，於是在網路公開替薯條尋找新主人，讓許多人看了非常感動。