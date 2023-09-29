伴侶若是外遇了，有些人會選擇離婚，有的人則是用同樣方式報復。日本一名33歲人妻匿名投稿，表示日前她重新申請護照時，發現戶籍謄本上多出一人，才知道丈夫有了私生子，而且還是婚內出軌，事後她為了抒發情緒，經常找公司主管訴苦，竟發展出親密關係。

根據日媒「ananweb」報導，33歲茉莉（化名）5年前透過朋友介紹，認識大她5歲的丈夫，對方個性誠懇，經濟條件穩定，兩人結婚後並未生小孩，平時經常在國內旅遊，某天她與朋友聊到出國旅遊，她才發現護照已經過期，於是拿著戶籍謄本等資料欲到公家單位辦理。

茉莉翻看戶籍謄本時，發現丈夫2年前婚內出軌，生下私生子還辦「認領」，當下她不知所措，便與一位信任的已婚男上司商量，對方建議她先確定實際狀況，茉莉於是找丈夫對質，對方也坦承此事，表示已與小三沒關係，但每個月會向女方提供養育費。

茉莉非常難過，經常向信任的男上司訴苦，未料兩人發展出不倫戀，她也無心照顧家裡，丈夫察覺到不對勁，不久後她就懷孕了，但她完全沒有罪惡感，反而有股報仇後的爽快，事後向老公坦承此事，兩人最終決定離婚，而茉莉外遇風聲也傳遍公司，最終上司被調職、茉莉離開公司，她也遭上司老婆求償，如今搬到沒有熟人的地方生活。