大陸考古學家在雲南地區發現古滇（音同顛）國遺址，出土大量青銅器物，擁有2000多年歷史，其中幾件裝有許多海貝，而海貝在當時被視為財富，由此可知，這是古代「存錢筒」，不過專家表示，當時以物易物還不普及，該物大多被當成禮器下葬。

根據央視紀錄片《尋古中國》介紹，古代西南邊陲曾有一個名爲「滇」的古代王國，西漢著名史學家司馬遷在《史記．西南夷列傳》記錄古滇國，形容它「耕田有邑聚」、「肥饒數千里」，現代考古學家還在古滇遺址發現大量青銅器，由於古滇沒有文字，青銅器有助於學者了解古滇國的神秘面紗。

大陸雲南省文物鑑定委員會主任張永康提到，青銅器中有一類器具出土時，裡面裝有許多海貝，而中文凡是與財富有關的字，大多帶有貝字邊，例如寶貝、貿易，早期將海貝視為財富，來到雲南地區仍被做為富裕象徵，因此被珍藏在固定器皿中，這類器具稱為「貯貝器」，也就是現代的存錢筒。

貯貝器由青銅打造，本身舊價值不斐，根據史料記載和考古研究證實，當時雲南大部分地區，仍處於以物易物的階段，貝殼貨幣其實還不通行，出土的貯貝器更多作為禮器，隨葬於規格較高的貴族大墓中，顯示古滇王國已有明顯的社會階層分化。