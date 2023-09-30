英國女歌手布洛卡德（Brocarde）聲稱2021年在巴黎塞納河畔，邂逅中世紀幽靈愛德華多（Edwardo），，並迅速在隔年結為連理，怎料這段婚姻僅維持半年就宣告結束，布洛卡德日前更頻頻抱怨「鬼前夫」經常現身騷擾，讓她的生活陷入地獄般的折磨。

綜合外媒報導，布洛卡德自述2021年在陰雨綿綿的塞納河畔旁，邂逅維多利亞時代的士兵愛德華多，一人一鬼瞬間天雷勾動地火，當天就在女方住處發生「精神交流」，並迅速在隔年的萬聖節完成婚禮。沒想到才經過半年，布洛卡德就因為愛德華多的善妒，感情開始走下坡，「他變得越來越具有攻擊性，甚至每晚製造出宛如嬰兒的尖叫聲折磨我」。

為了挽救這段婚姻，布洛卡德只能向通靈師求助，進行婚姻諮商，但愛德華多並不配合，甚至讓她產生「負面的想法」，最終布洛卡德在不堪其擾以及精神瀕臨崩潰的情況下，決定結束這段婚姻。

儘管離婚後，愛德華多並沒有持續製造怪象打擊她，但反而如影隨形地跟著布洛卡德。為了擺脫鬼前夫，布洛卡德下定決心找人驅魔，這才將愛德華多徹底從自己的世界抹除，而她也透露，自己仍擁有與靈界聯繫的特殊天賦，不排除尋找下一段「人鬼戀」的可能。