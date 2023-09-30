大陸湖南一間動物園日前發生一起驚悚事件，一名飼養員看見兩隻河馬正在打架，於是上前安撫、勸架，沒想到反而惹怒兩隻河馬，轉而對他展開激烈攻擊，震撼場面嚇壞全程目睹的遊客。

綜合陸媒報導，這起事件發生在湖南省長沙生態動物園，一名飼養員24日看見兩隻河馬在欄舍內打架，為了防止戰況愈演愈烈，他直接進入欄舍試圖勸架，沒想到反遭兩隻河馬共同敵視，當場發動猛烈攻擊。

根據遊客拍攝的影片顯示，飼養員整個人被河馬「外推」倒地，一路從欄舍內逼到欄舍外，甚至多次張開血盆大口，作勢要咬人，嚇得飼養員連忙揮手阻止河馬步步進逼。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，園方事後表示，當時飼養員上前勸架，但不小心踉蹌摔倒，更強調飼養員並無大礙，「沒事了、沒事了，馬上就站起來了」。

河馬雖然是草食性動物，看似動作緩慢、溫馴，但脾氣暴躁且攻擊性極強，若認為自己的領域遭到侵犯，隨時會展開攻擊。除了噸位重、有強大力量外，河馬的咬合能力也十分驚人，跟鱷魚打起架來毫不遜色，是野地裡難以對付的力量。