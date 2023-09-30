清末慈禧太后一生雖然從未登基稱帝，卻始終都在垂簾聽政，可說是近代史上最有權勢的女人，不過民間也流傳不少她的奇聞軼事。據傳，慈禧出殯當天，棺木不僅臭氣薰天，邊緣更不斷滲出血來，讓負責抬棺的太監全都嚇壞，對此，大太監李連英在晚年時道出震撼真相，坦言其實是「老鼠血」。

根據《網易》報導，慈禧太后把持朝政近半世紀，由於與光緒皇帝死亡時間前後不到一天，礙於不能和皇帝同時出殯的規定，加上陵墓還未修建完畢，所以慈禧死後拖了一年才下葬。好不容易到了出殯當天，負責抬棺的太監們發現慈禧的棺槨竟然在滴血，嚇得當場腿軟，負責操刀一切的李連英反覆擦拭卻仍然擦不乾淨，這樣的怪異現象讓送葬隊伍惶恐不安。

李連英當下覺得事有蹊蹺，便派人暗中調查，後來終於找到原因，原來是宮廷中靈柩下葬前需要經過很多程序，其中一道工序就是要薰香，主要是為了防腐，沒想到負責薰香的人粗心大意，混亂中使用了名為「毒鼠香」的香料，導致為數眾多的老鼠被香氣所吸引。

但在出殯時隨著棺槨緊閉，大量老鼠受困其中，最終在吸入大量異香後因為窒息或是暴斃流血死亡，所以當眾人抬棺時才會有血水滲出的情況。