歷史上少有皇帝和太后幾乎同時間去世的情況，然而清朝末年，光緒皇帝身亡不到1天時間，慈禧太后也跟著與世長辭，讓人不免覺得蹊蹺。對此，清史研究學者表示，早在兩人去世前4年，就有人預言了他們的結局，坦言慈禧駕崩之日，就是光緒離世之時。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，光緒30年（西元1904年）清朝外務部右侍郎伍廷芳與日本公使內田康哉見面時，內田就曾問伍廷芳，「如果皇太后駕崩，皇上會怎樣？」伍廷芳回答，「宮廷裡的人都知道，皇太后駕崩之日，就是皇上禍起之時」。內田康哉聽了之後表示，屆時希望能夠救出皇帝，讓他免於此難。

沒想到4年之後，預言真的應驗了，光緒34年皇帝駕崩，享年38歲，隔日慈禧太后與世長辭，享壽74歲，年齡相差36歲的兩人，去世時間相隔不到20小時。由於死亡時間太過接近，光緒皇帝的死因引起外界廣泛懷疑，御史胡思敬記載當時的情況寫道，「德宗（光緒帝）先孝欽（慈禧諡號）一日崩，天下事未有如是之巧。外間紛傳李連英與孝欽有密謀。予遍詢內廷人員，皆畏罪不敢言」。

毛立平分析指出，胡思敬不相信事情會有如此巧合，民間與官場也紛傳太監李連英與慈禧有密謀，雖然胡思敬沒有任何證據，但是憑藉「內廷人員皆畏罪不敢言」這一句，已經表明他的立場。換句話說，慈禧不會讓光緒有機會重新掌權，將其過往所下達的政策全數推翻，所以一定會在死前解決光緒，而這是當時朝廷內外都心照不宣的事情。