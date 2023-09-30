印度「德里國家田徑運動會」23日至26日登場，不料卻因為當局突襲藥檢，導致逾半數選手缺席賽程，包括男子100公尺短跑決賽中，8名選手中竟有7人無預警退賽，導致20歲的庫瑪爾（Lalit Kumar）在獨自完成比賽後直接封冠。

綜合印媒報導，位於首都新德里的尼赫魯體育場，26日舉辦男子100公尺田徑決賽，不過比賽前一天，社群平台卻突然流出一段影片，只見選手使用的洗手間內出現成堆已使用過的針筒和多包紅血球生成素（EPO）。離譜畫面曝光後，印度國家反興奮劑機構（NADA）決定於26日突襲檢查，消息一出，比賽現場陷入混亂，許多選手無預警退出或缺席比賽。

在男子100公尺短跑決賽中，就有多達7人以抽筋或肌肉拉傷為由退賽，僅剩20歲的庫瑪爾獨自蹲在起跑線，並於完成比賽後自動封冠。儘管庫瑪爾被大讚是「骯髒運動中的誠實運動員」，但他卻沮喪表示，「我真的很期待跟最棒的選手比賽，結果沒有人出現。大家都很害怕檢測，身為一名運動員，我由衷感到受傷與失望。」

德里田徑協會（DAA）秘書梅塔（Sandeep Mehta）直言，「一個人的退賽可以理解，但7名跑者都退出時，你就知道有些事情不太對勁了。」梅塔也證實庫瑪爾是決賽唯一選手，「他在預賽中與其他選手一起比賽，而對手在決賽前消失並非他的問題，所以我們一樣會授予他獎牌和證書」。