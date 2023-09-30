眾所皆知，「肉形石」是清朝時期的宮廷珍玩，逼真程度猶如是一塊東坡肉，現存於台北故宮博物院，與「翠玉白菜」是館內人氣最旺的兩大文物。大陸一名老翁也在山上發現一塊肉形石，因狀似新鮮豬肉，又被戲稱為「豬肉石」，有賣家開價10萬人民幣（約新台幣44.2萬）想收購，但被老翁斷然拒絕。

綜合陸媒報導，老翁在山上發現一塊超逼真的豬肉石後，讓不少收藏家眼睛為之一亮，甚至有人開出10萬人民幣想收購，但老人堅決不賣，甚至將其帶到節目上進行鑑定。後來專家針對石頭的色澤、紋理、質地等方面，以及石頭上的細節，像是肉皮厚度和翹起程度仔細觀察。

專家指出，豬肉石是一種罕見礦物，通常由沉積岩或變質岩與其他礦物質產生化學反應而形成，而老翁所發現的這塊豬肉石不僅色澤鮮艷，還有著明顯的肉質紋理，乍看之下跟一般豬肉如出一轍，令在場所有人驚艷不已。

專家坦言，十幾年前鄭州也有人賣過兩塊豬肉石，但無論是大小或是成色來看，都遠遠不及老翁手中的豬肉石，但即便如此仍賣了60多萬人民幣（逾新台幣265萬元），因此認為老翁的石頭更加值錢。老翁聽完頓時陷入狂喜，決定將這件寶物好好珍藏。