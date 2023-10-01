世界上無奇不有！白羅斯一名男子飼養了一隻特別的小貓，牠的橘色毛髮竟泛著螢光綠色，讓第一次見到的人都誤會小貓曾被染過毛色，男子無奈澄清，他和小貓相遇時牠就已經是這個樣子了，帶去給獸醫檢查後，才得知這居然是小貓的天然毛色，特別的外貌在網路上引發熱議。

根據當地媒體報導，白羅斯一名男子謝爾蓋（Sergey Sergej）飼養了一隻特別的小橘貓，從他分享在Instagram的照片可以看到，小橘貓身上透著一層神奇的螢光綠色，看起來像是被人染過毛色一樣，謝爾蓋也無奈表示，每當有人第一次看見愛貓時，總是會詢問他為什麼要幫貓咪染色。

然而謝爾蓋強調，他最初和愛貓相遇的時候，牠的身上就已經泛著一層螢光綠色了，他當時也相當緊張，擔心貓咪的身體是否哪裡出了狀況，於是急忙帶去給獸醫檢查，沒想到獸醫卻告訴他「這是貓咪的自然毛色。」讓謝爾蓋傻眼不已，所幸小橘貓的健康狀況無虞，而且除了毛色以外，和其他小貓沒有任何不同，喜歡吃東西、玩耍，以及探索房子裡每個角落與縫隙。

這隻「螢光綠」橘貓的照片在網路上曝光後，很快就引起熱烈討論，大家紛紛留言，「美麗且獨一無二的小貓」、「可以幫牠取名叫『史瑞克』或『浩克』」、「這是青醬口味的小貓！」、「我看過一隻拉布拉多也有同樣的困擾，但牠最後恢復成正常的顏色了」、「這是我看過最酷的小貓」。