國外一名攝影師拍攝風景照時，巧遇一隻「大耳黑貓」亂入鏡頭，沒想到進一步比對發現，牠的真實身分竟是基因突變的黑化藪（ㄙㄡˇ）貓，十分稀奇罕見，令人大開眼界。

綜合外媒報導，英國攝影師唐納（George Turner）前往非洲坦尚尼亞的納米里平原地區（Namiri Plains）拍攝風景照時，偶然遇見了一隻黑色的大耳黑貓，烏黑的毛色看起來格外顯眼，起初以為是黑豹，不過仔細一看卻發現是自己看走眼了。

後來唐納越看越覺得奇怪，認為非洲大草原不可能會有家貓路過，接著從牠的身形判斷才驚覺是一隻「藪貓」（serval cat），但有別於一般藪貓獨特的斑紋花色，眼前的藪貓是全然的黑色，之所以如此與眾不同，是由於隱性基因黑化症所體現出來的，黑藪貓因為缺少了淺色基因，才會變成全身黑的樣子。

唐納表示，藪貓天性害羞，又隱身在高高的草叢中，平時想要拍到就很靠運氣，沒想到這次不僅看見了藪貓，而且還是稀有的黑藪貓，讓他直呼實在是太幸運了，「黑藪貓見到的機率大概有萬分之一，可惜的是在我拍下這張照片後牠就跑掉了」。