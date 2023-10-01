大陸重慶一名婦女趁著連假期間大掃除，準備整理長時間沒使用的洗衣機，正當她移開上方堆放的雜物時，突然一個「腦袋」冒了出來，一條蛇和女子四目相交，她立刻嚇得跑出房間、跳上沙發並報警求助，消防人員趕來現場後，成功捕獲這條長約1.5公尺的王錦蛇。

根據《星視頻》報導，重慶市北碚（音同貝）區一名李姓女子本來打算趁著連假期間打掃家裡閒置的房間，豈料才剛挪開堆放在洗衣機上的雜物時，突然一個花花綠綠的腦袋冒了出來，一條大蛇和李女四目相交，讓她嚇一大跳，立刻從房間跑了出去，跳到沙發上躲避並報警求助。

消防人員抵達現場後，進入雜物間尋找大蛇的蹤影，最終在洗衣機底下發現了牠，並利用工具成功將其抓捕。消防人員受訪稱，這條蛇的品種應為王錦蛇，體型比較大，體長介於1公尺到2公尺之間。

李女透露，鄰居曾在2個月前告訴她，看到一條大蛇往她家裡爬，但當時大蛇並未現身，所以李女沒有太過在意，以為蛇只是來「一日遊」，當天就離開了，沒想到牠居然在家裡埋伏這麼久。

無獨有偶，台灣一名女網友日前分享，某天洗衣服時發現洗衣機似乎卡住了，於是打開蓋子查看，未料竟發現滿是泡沫的洗衣筒內漂浮著一條淺墨綠色的小蛇，嚇得她急忙連絡消防局，不過對方表示蛇沒有毒，可以直接放生就好，於是女子將其放回野外，但也擔心洗衣機裡藏有其他的蛇，於是小心翼翼用夾子取出衣服檢查，所幸沒有發現更多的蛇。